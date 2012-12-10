Король Швеции вручил Нобелевские премии

Девять лауреатов самой престижной в мире награды принимали из рук монарха диплом и золотую медаль, передает ИТАР-ТАСС.

Открывший церемонию председатель правления Нобелевского фонда Маркус Сторк в своей речи заявил, что отмечаемые Нобелевской премией достижения являются многогранной иллюстрацией "большого числа проявлений человеческого гения". "Открытия, изобретения, литературные труды и борьба за мир, которые удостоены Нобелевской премии, прямо или косвенно имеют решающее значение для повседневной жизни", - сказал он.

Премию в области физиологии и медицины получили японец Синъя Яманака и британец Джон Гёрдон, открывшие то, как "взрослые клетки могут перепрограммироваться в стволовые". В области физики лауреатами стали француз Серж Арош и американец Дэвид Вайнленд, эксперименты которых "открыли дверь для непосредственного наблюдения и управления отдельными квантовыми системами без их разрушения". Американцы Роберт Лефковиц и Брайан Кобилка стали лауреатами по химии "за исследования рецепторов G-белков", обеспечивающих способность клеток чувствовать окружающую среду и приспосабливаться к ней. Китайский писатель Мо Янь удостоен высокого звания за то, что он с "галлюцинационным реализмом объединяет историю, сказку и современность".

Американцы Элвин Рот и Ллойд Шэпли получили премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за "разработку теории устойчивых распределений и практики моделирования рынков".

После вступительного слова председателя соответствующего Нобелевского комитета лауреаты выходили на авансцену, по традиции украшенную тысячами свежих цветов - от ярких до пастельных тонов, где из рук его величества принимали почетную награду, находясь в центре круга, заключающего в себе букву "N" - символ Нобелевского фонда и Нобелевских премий.

Премия мира, согласно завещанию Нобеля, была вручена ранее сегодня в Осло Евросоюзу - за развитие мирных инициатив и демократии на континенте.

Нобелевские медали с профилем основателя премии изготовлены из 18-каратного золота. Стоимость каждой из них, по подсчетам экспертов, составляет на сегодняшний день 52811 шведских крон (8 тыс. долларов).

После вручения наград лауреаты, их гости, королевская семья, члены правительства, представители научной, деловой и культурной элиты отправились на традиционный банкет в ратушу Стокгольма.