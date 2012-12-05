Польша реформирует Генеральный штаб

Об этом говорится в сообщении Центра правительственной информации.

Согласно концепции реформы, органы управления войсками будут преобразованы в два стратегических командования: генеральное командование, которое будет действовать в мирное время, и оперативное командование различных родов войск для военного времени.

Также планируется реформировать генеральный штаб. Он будет преобразован "в орган планирования, стратегического консультирования и надзора". Глава Генштаба и начальники обоих новых командований будут непосредственно подчиняться министру обороны.

"Польская армия меняется на протяжении 20 лет, она сократилась с 400 тысяч до менее чем 100 тысяч. Эти изменения сравнительно слабо коснулись центральных структур. Логичным шагом стало бы приведение в соответствие с численностью и задачами - с одной стороны. С другой стороны они отражали бы то обстоятельство, что военные операции все в большей степени проводятся совместно разными родами войск", - цитирует министра обороны РИА Новости.