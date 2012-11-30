Украина хочет добиться сохранения неиспользованных квот на выбросы до 2020 года

В Дохе (Катар) проходит 18-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP 18). Участники конференции должны до 7 декабря завершить переговорный процесс относительно второго периода действия Киотского протокола до 2020 года и подготовить проект решения на период после 2020-го.

Представители ЕС призвали доработать представленный главой направления AWG-LCA (рабочая группа, которая занимается вопросами климата) Айсаром Таебом текст соглашения, поскольку этот документ не отражает сбалансированности позиций. Такого же мнения придерживаются страны Зонтичной группы (в нее входит Украина) и Канада. Арабская же группа, Филиппины и Китай считают его "хорошим базовым документом для дальнейшей работы", пишет КоммерсантЪ-Украина.

Проектом договора предлагается сокращение объемов выбросов или на 40-50%, или на 40%, 45% и 50% — до 2020 года, а также на 80-95% — до 2050 года.

Канада, Россия и Япония отказались от участия во втором периоде обязательств.

Украину на переговорном процессе представляют министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий и глава Госэкоинвестагентства Владислав Якубовский.

Украинская делегация предлагает сократить выбросы парниковых газов к 2020 году всего на 20% от уровня 1990 года, не исключая возможности обсуждение сокращения на 13-29%.

Украинские эксперты говорят, что сейчас Украина выбрасывает 40% парниковых газов от уровня 1990 года.

"Нам ничто не мешает взять более жесткие обязательства, и мы предлагаем 40-45%. Но наша страна настаивает на том, что нам необходимо экономическое развитие и рост ВВП. И поскольку мы планируем развивать угольную отрасль, предложен такой уровень сокращения (20% - УНИАН)",— говорит координатор климатической программы Национального экологического центра Марии Сторчило. Но по ее словам это противоречит самой идее сокращения выбросов.

Украина среди прочего пытается отстоять возможность переноса всего объема квоты, не использованного в первом периоде действия Киотского протокола, на второй. Из квоты 2,7 млрд т за 2008-2012 годы Украина продала только 47 млн т, или 1,8%.

"Если все страны захотят перенести свои квоты, то получится около 13 млрд т. И как же будет соблюдаться протокол?" — недоумевает Сторчило.

При подготовке текста нового соглашения и определения обязательств каждой из сторон в посткиотский период Украина также хочет сохранить статус страны с переходной экономикой. Тогда Украина не должна будет оказывать донорскую помощь развивающимся странам через зеленый климатический фонд помощи.

Эксперты не исключают, что стороны в Дохе не сумеют согласовать мнения и проголосовать за документ, необходимый для реализации второго периода действия Киотского протокола, так как у сторон диаметрально противоположные позиции.