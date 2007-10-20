В Польще последний день перед досрочными выборами

В Польше завершилась предвыборная агитация накануне парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье, 21 октября.

Как передает радио «Свобода», опросы общественного мнения показывают, что право-центристская оппозиционная партия значительно опережает партию "Право и справедливость" премьер-министра Ярослава КАЧИНЬСКОГО.

Оппозиционная партия "Гражданская платформа" обещает проведение экономических реформ, вывод из Ирака польского контингента - это около 900 военнослужащих - и смягчение натянутых отношений с другими членами ЕС.

Выборы в Польше были назначены на два года раньше обычного - после распада трехпартийной правительственной коалиции.