В Польще последний день перед досрочными выборами
09:51, 20 октября 2007Мир
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Правящая коалиция была трипартийной
В Польше завершилась предвыборная агитация накануне парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье, 21 октября.
Как передает радио «Свобода», опросы общественного мнения показывают, что право-центристская оппозиционная партия значительно опережает партию "Право и справедливость" премьер-министра Ярослава КАЧИНЬСКОГО.
Оппозиционная партия "Гражданская платформа" обещает проведение экономических реформ, вывод из Ирака польского контингента - это около 900 военнослужащих - и смягчение натянутых отношений с другими членами ЕС.
Выборы в Польше были назначены на два года раньше обычного - после распада трехпартийной правительственной коалиции.
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