Более ста человек сгорели на швейной фабрике в Бангладеш

Не менее 112 человек погибли в результате пожара на швейном предприятии в окрестностях столицы Бангладеш – города Дакка.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, возгорание произошло вечером в субботу и охватило семиэтажное здание фабрики, выпускавшей готовую одежду.

Пожарные бригады обнаружили в сгоревшем предприятии тела 100 человек. Еще 12 работников скончались позднее в больнице от ран, полученных при попытке спастись от огня, выпрыгнув из окон с большой высоты.

Поиск погибших и пострадавших продолжается. Пожарные считают, что число жертв трагедии возрастет.