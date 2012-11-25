Более ста человек сгорели на швейной фабрике в Бангладеш
11:19, 25 ноября 2012Мир
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В Бангладеш не менее 112 человек погибли в результате пожара на швейной фабрике.
Не менее 112 человек погибли в результате пожара на швейном предприятии в окрестностях столицы Бангладеш – города Дакка.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, возгорание произошло вечером в субботу и охватило семиэтажное здание фабрики, выпускавшей готовую одежду.Пожарные бригады обнаружили в сгоревшем предприятии тела 100 человек. Еще 12 работников скончались позднее в больнице от ран, полученных при попытке спастись от огня, выпрыгнув из окон с большой высоты.
Поиск погибших и пострадавших продолжается. Пожарные считают, что число жертв трагедии возрастет.
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