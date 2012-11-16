ЕС объявил конкурс среди молодых европейцев

Конкурс организован в партнерстве с Европейским молодежным форумом, сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине.

Четыре победителя конкурса получат приглашения от президента Европейского Совета Германа Ван Ромпея, президента Европейской Комиссии Жозе Мануэля Баррозу и руководителя Европейского Парламента Мартина Шульца присоединиться к официальной делегации Европейского Союза во время церемонии вручения Нобелевской премии мира, которая состоится 10 декабря в Осло (Норвегия).

Объявляя о начале конкурса, Ромпей, Баррозу и Шульц отметили, что Нобелевская премия мира служит не только признанием предыдущих достижений ЕС, но и содержит перспективы будущего. «Именно поэтому мы хотим, чтобы европейская молодежь, которая получает в наследство континент мира и будет нести ответственность за будущее Европы, была с нами в Осло», – подчеркнули лидеры ЕС.

Конкурс будет длиться до 25 ноября.

Имена победителей будут объявлены в течение недели после третьего декабря. Победители посетят не только саму церемонию вручения Нобелевской премии мира, но и побывают на праздничном концерте, который состоится 11 декабря.

Желающие молодые европейцы могут принять участие в конкурсе и предложить свои работы по адресу: http://www.loveyouthfuture.eu/peace4eu.

Напомним, что 12 октября Европейский Союз получил Нобелевскую премию мира. Европейская Комиссия решила использовать денежное вознаграждение (приблизительно, 930 тыс. евро), которое ЕС получит в рамках премии, для реализации программ помощи детям, страдающим из-за войн и военных конфликтов.