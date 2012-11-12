ЕС планирует в ближайшее время взяться за упрощение виз для Грузии
14:19, 12 ноября 2012Мир
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Европейский Союз в ближайшее время представит Грузии план действий по либерализации визового режима.
Баррозу сказал, что план передадут максимун в начале 2013-го
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу после встречи с премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили.
“Мы работаем над планом по либерализации виз, и думаю, что этот план после обсуждения со странами-членами будет представлен грузинской власти скоро: в конце этого года или в начале следующего”, - сказал он.
В свою очередь, премьер Грузии отметил, что в декабре этого года в Тбилиси ждет с визитом комиссара ЕС по вопросам внутренних дел Сесилию Мальмстрем.
На сегодняшний день Евросоюз уже предоставил планы либерализации визового режима двум из шести стран “Восточного партнерства” – Украине и Молдове.
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