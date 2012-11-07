Мощное землетрясение произошло на границе Мексики и Гватемалы
19:55, 07 ноября 2012Мир
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Очаг подземных толчков залегал на глубине 33 километров.
Землетрясение произошло на границе
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло сегодня на границе Мексики и Гватемалы.
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 63 километрах южнее муниципалитета Сучьяте на юге Мексики.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 33 километров.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
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