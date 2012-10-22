Роснефть станет крупнейшим в мире добытчиком жидких углеводородов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом председатель правления компании «Роснефть» Игорь Сечин сообщил президенту РФ Владимиру Путину.

«Роснефть», таким образом, станет компанией номер один в мире по добыче жидких углеводородов, по запасам», - сказал И.Сечин.

Он подчеркнул, что эта сделка войдёт в историю проведения сделок в нефтегазовом секторе как третья по объёму после слияния Exxon Mobil и после слияния Total–Elf.

«С учётом акций «Роснефтегаза» это будет порядка 61 млрд долл.», - сказал он.

В свою очередь, В.Путин отметил, что эта сделка очень хороший сигнал для российского и международного энергетического рынка, а также является подтверждением доверия партнёров к работе на рынке Российской Федерации.

«Это хорошая большая сделка, которая важна не только для энергетического сектора России, но и для всей российской экономики», - сказал В.Путин.

Как сообщал УНИАН, компания «НК «Роснефть» объявила о подписании соглашения об основных условиях сделки с ВР о приобретении 50-процентной доли в ТНК-ВР в обмен на 17,1 млрд долл. денежных средств и 12,84% акций «Роснефти», являющихся в настоящее время казначейскими.

Справка УНИАН. По данным издания Financial Times, крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" ранее официально представила британской ВР свое предложение о выкупе 50% акций ТНК-BP за 28 миллиардов долларов с оплатой деньгами и акциями. Также, по данным FT, владелец второй половины ТНК-ВР - консорциум AAR также уже дал предварительное согласие на продажу своей доли за 17 миллиардов фунтов стерлингов (около 28 миллиардов долларов).

«Роснефть», в случае покупки 50% ТНК-ВР, войдет в топ-10 мировых нефтегазовых гигантов, в случае покупки 100% - в топ-5.

В настоящее время по 50% ТНК-ВР принадлежит британской ВР и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).