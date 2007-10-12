Россия хочет избежать в отношениях с Украиной «турбулентности 2005 года»

Россия хочет избежать в отношениях с Украиной «турбулентности образца 2005 года».

Об этом сказал в интервью изданию «Время новостей» статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий КАРАСИН.

В частности, он подчеркнул, что главное, чтобы российско-украинские отношения развивались предсказуемо и были бы выгодны для обоих государств. «Скажу прямо, хотелось бы избежать турбулентности образца 2005 года. Здравый смысл должен победить. Старые и новые комплексы, мифы и опасения должны уйти, освободив место доверию и взаимному уважению», - сказал Г.КАРАСИН. При этом он добавил, что «стабильная Россия и стабильная Украина должны быть друзьями и партнерами».

Представитель МИД РФ выразил надежду, что после завершения в Киеве процесса формирования новых органов власти по итогам досрочных парламентских выборов государства смогут полноценно вернуться к решению практических вопросов российско-украинского сотрудничества.

Для этого, напомнил Г.КАРАСИН, между странами создан эффективный механизм взаимодействия - межгосударственная комиссия, возглавляемая Президентами России и Украины. Он отметил, что сейчас ведется подготовка ее второго заседания в Москве.

Г.КАРАСИН также подчеркнул, что Россия довольна уровнем сотрудничества между правительствами двух стран и хотела бы сохранить его в будущем.