Грузинское правительство ушло в отставку

"По распоряжению президента Грузии Михаила Саакашвили, удовлетворено ходатайство правительства об отставке. На основании этого же распоряжения на него возложено исполнение обязанностей до назначения нового правительства. Новый состав правительства Грузии будет представлен парламенту нового созыва в установленные Конституцией сроки", - говорится в заявлении, сообщает РИА Новости.

Партия Саакашвили "Единое национальное движение" проиграла парламентские выборы 1 октября, получив 67 из 150 мест в парламенте. Коалиция "Грузинская мечта", возглавляемая миллионером Бидзиной Иванишвили, получила в парламенте нового созыва 83 депутатских мандата. Другим участвовавшим в выборах политическим силам не удалось преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в парламент.

В понедельник Иванишвили представил список кандидатур на должности в новом составе кабинета министров, который будет утвержден парламентом на первом заседании примерно 20-21 октября. До этого действующий кабинет министров будет выполнять свои обязанности под контролем победившей коалиции.