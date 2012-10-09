Крышу Европарламента ремонтируют - чтобы не упала на головы депутатов

Сессионный зал Европейского парламента в Брюсселе останется закрытым по меньшей мере до апреля следующего года, поскольку в помещении будет продолжаться ремонт.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Европарламента.

“На основании нескольких исследований экспертов и их анализа Европейский парламент установил, что три балки, которые поддерживают крышу сессионного зала в Брюсселе, имеют трещины из-за изношенности одной из них”, - говорится в сообщении.

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Пресс-служба уточняет, что после того как треснула первая балка, две другие не выдержали веса крыши и также треснули.

В настоящее время Европарламент работает с двумя строительными компаниями с целью разработки рабочего плана для гарантирования безопасности в помещениях парламента.

“Строительные работы, как ожидается, продлятся по меньшей мере 6 месяцев”, - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, трещины в крыше сессионного зала Европарламента в Брюсселе были обнаружены 31 августа этого года. С того дня помещение остается закрытым.