В Грузии прошел второй раунд переговоров по передаче власти

Как сообщил журналистам депутат парламента Павле Кублашвили - представитель проигравшей партии "Единое национальное движение", в ближайшее время ожидается встреча президента Саакашвили с Б.Иванишвили, хотя в каком формате она состоится, пока неизвестно.

"Сегодняшняя встреча сторон была очень важной, поскольку "Грузинская мечта" уже назвала своих кандидатов в министры. Исходя из этого, процессы, которые начнутся в ближайшие дни, будут важными.

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Я хочу подчеркнуть, что ни на одном уровне не происходит назначение или представление какой-либо кандидатуры. Идет рабочая процедура на уровне коммуникации и обмена информацией между действующими министрами и кандидатами на министерские посты", - сказал П.Кублашвили.

До утверждения правительства новым парламентом решения принимаются прежней властью, подчеркивает РосБизнесКонсалинг.