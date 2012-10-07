Президент Египта не выполнил «Программу 100 дней» и признал это

Как передает РИА «Новости», М.Мурси, победивший на первых демократических выборах в Египте, принял президентскую присягу 30 июня 2012 года. В ближайший понедельник истекает 100 дней с момента вступления М.Мурси в должность президента страны.

В начале июля новый глава Египта выступил с "Программой 100 дней", включающей более 60 пунктов, которые он обещал выполнить именно к этой дате. Все свои намерения египетский лидер разделил на пять блоков проблем, имеющих для египтян самое принципиальное значение. Пять основных направлений внутренней политики нового президента включают наведение чистоты на городских улицах, организацию движения автотранспорта, обеспечение населения хлебом и горючим, восстановление внутренней безопасности.

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"Намеченная программа частично не выполнена, но я беру всю ответственность за эту недоработку лично на себя", - сказал М.Мурси, обращаясь к египтянам по случаю 39-й годовщины "Октябрьской войны" 1973 года.

В сфере обеспечения чистоты, по заверению президента, программа выполнена на 40%. М.Мурси сообщил, что за минувшие 100 дней, только из столицы страны - Каира, было вывезено более 600 тысяч тонн мусора, из второго по величине города страны - Александрии - около 200 тысяч тонн, из других крупных городов в египетских провинциях - более 350 тысяч тонн.

На 80% президенту удалось выполнить обещания в области организации производства и распределения египетской хлебной лепешки. За это время, по словам М.Мурси, на поддержку в этой сфере из госбюджета было выделено более двух миллиардов долларов.

В обеспечении населения газом, который используется населением провинций практически повсеместно для отопления и приготовления еды, план президента выполнен на 80%; 60-процентного результата удалось достичь в упорядочении движения автотранспорта.

М.Мурси отметил, что в области восстановления безопасности в стране за минувшие три с небольшим месяца было выполнено 70% пунктов, которые он включил в "Программу 100 дней". Глава государства уделил особое внимание масштабной антитеррористической кампании, которую в настоящее время проводят египетская армия и МВД на Синайском полуострове. "Силы безопасности уже задержали 75% экстремистов, которые разыскивались на Синае, но операция будет продолжена до тех пор, пока на полуострове безопасность и стабильность не будут восстановлены полностью", - заверил президент Египта.