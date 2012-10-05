Турция открыла ответный огонь по Сирии

21:33, 05 октября 2012
Мир
1972 0

Турецкая армия в пятницу открыла ответный огонь по Сирии после того, как выпущенный из соседней страны снаряд разорвался в турецкой провинции Хатай.

За последние дни это уже второй аналогичный инцидент

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, минометная мина разорвалась рядом с фермой на границе с Сирией.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

За последние дни это уже второй аналогичный инцидент на турецко-сирийской границе. В среду вечером со стороны Сирии был произведен артобстрел уезда Акчакале на юго-востоке Турции, погибли пять человек, 11 получили ранения. В ответ на обстрел Турция нанесла серию ударов по участку сирийской территории, откуда велся огонь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter