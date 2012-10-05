Турция открыла ответный огонь по Сирии
21:33, 05 октября 2012Мир
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Турецкая армия в пятницу открыла ответный огонь по Сирии после того, как выпущенный из соседней страны снаряд разорвался в турецкой провинции Хатай.
За последние дни это уже второй аналогичный инцидент
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
По данным агентства, минометная мина разорвалась рядом с фермой на границе с Сирией.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
За последние дни это уже второй аналогичный инцидент на турецко-сирийской границе. В среду вечером со стороны Сирии был произведен артобстрел уезда Акчакале на юго-востоке Турции, погибли пять человек, 11 получили ранения. В ответ на обстрел Турция нанесла серию ударов по участку сирийской территории, откуда велся огонь.
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