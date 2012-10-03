Китайская компания подала в суд на президента США

По мнению компании Ralls Corp, Обама, приняв решение об остановке проекта в связи с возможной угрозой национальной безопасности США, вышел за рамки закона и своих полномочий.

В пятницу президент США фактически аннулировал сделку по покупке принадлежащей двум китайским предпринимателям компанией четырех ветровых электростанций, расположенных рядом с военно-морской испытательной базой в штате Орегон. Рекомендацию запретить сделку в сентябре дал комитет по иностранным инвестициям США.

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Решение, сделанное в разгар президентских выборов в стране, стало первым более чем за два десятка лет случаем, когда президент США запрещает планируемую сделку, исходя из соображений национальной безопасности, замечает РИА Новости.

Компания в сентябре подала иск к комитету по иностранным инвестициям, однако на этой неделе изменила формулировку претензий, заявив о превышении полномочий президентом и отсутствии справедливого судебного разбирательства.