Японцы надумали строить новую АЭС

Компания-оператор "Джей-пауэр" (J-Power Co) приняла решение возобновить строительство станции "Ома" в префектуре Аомори, которое было приостановлено после событий марта 2011 года, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.

"Когда строительство было официально приостановлено, мы не могли заказывать работы, готовить материалы, контактировать с рабочими. Теперь же такая возможность появилась", - сказал он.

При этом представитель компании не назвал даже примерную дату, когда работы начнутся непосредственно на объекте, уточнив, однако, что зимой этого года это вряд ли возможно.

Решение возобновить возведение АЭС "Ома" было принято после того, как компания-оператор получила на это согласие местных властей. В понедельник министр экономики, торговли и промышленности Японии Юкио Эдано заявил, что станция не начнет работу, пока не пройдет проверку специальной правительственной комиссии.

Строительство станции было начато в 2008 году и планировалось, что оно завершится к ноябрю 2014 года. После аварии на АЭС "Фукусима-1", вызванной разрушительным землетрясением и цунами, строительство было приостановлено несмотря на то, что было выполнено уже 40% работ.