Депутаты ПАСЕ говорили о Тимошенко и выборах в ходе свободных дебатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутаты ПАСЕ вели речь во время свободных дебатов, которые предусматривают возможность высказывания мнений по любым вопросам.

Первым в своем выступлении о ситуации в Украине вспомнил французский депутат Франсуа Рошблуан, который выступал от имени группы народных партий, и все свое выступление посвятил ситуации в Украине. Ф.Рошблуан, в частности, отметил, что в европейской истории было много примеров, когда для устранения политических оппонентов использовалась видимость судебного процесса.

“Положение госпожи Тимошенко и многих других является откатом назад. Правительство Украины использует очень сомнительные средства для устранения представителей оппозиции”, - сказал Ф.Рошблуан.

Депутат также напомнил, что в данное время адвокаты Ю.Тимошенко обжалуют решение украинских судов в Европейском суде по правам человека. В связи с этим он выразил надежду, что в случае положительного для Ю.Тимошенко решения ЕСПЧ, Украина должна выполнить свои обязательства перед Советом Европы.

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Кроме Ф.Рошблуана, вопросы ситуации в Украине также затронули три украинских депутата. Так, депутат от партии “Батьківщина” Сергей Соболев в своем выступлении обратил внимание на то, что на этой неделе ПАСЕ будет рассматривать вопрос относительно определения понятия “политические заключенные ”, а также вопрос демократичности выборов.

“Для Украины эти вопросы взаимоувязаны. Не решив проблему политических заключенных, когда Ю.Тимошенко и Юрий Луценко находятся в тюрьме, невозможно провести свободные демократические выборы”, - сказал он.

В свою очередь, депутат от Партии регионов Алексей Плотников выразил разочарование “действиями тех политических сил в Украине и за ее границами, которые пытаются вызвать сомнения в легитимности выборов еще за месяц до их проведения”.

Депутат подчеркнул, что на парламентские выборы, которые состоятся в Украине 28 октября, приедет рекордное количество международных наблюдателей. Он также отметил, что все избирательные участки будут оборудованы веб-камерами, что должно способствовать прозрачности процесса голосования.

Его поддержал и председатель украинской делегации, депутат от Партии регионов Иван Попеску. “Украина проведет эти выборы в полном соответствии с европейскими стандартами”, - подчеркнул он.