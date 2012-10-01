Лукашенко анонсировал масштабные кадровые чистки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича.

«Я сегодня поручил создать государственную комиссию. Ее возглавит глава Администрации Президента (Андрей Кобяков – УНИАН). Помощник главы государства Наталья Петкевич будет у него заместителем. Они соберут государственную комиссию по реформированию органов государственной власти», - сказал А.Лукашенко.

По словам Президента Беларуси, реформирование в ближайшее время коснется не только милиции, но и других госорганов.

«Полагаю, что нам придется прилично подсократиться в государственных структурах, думаю, процентов где-то на 25-30. Внизу меньше, вверху побольше, убрав ненужные функции и значительно потом увеличив денежное довольствие и заработную плату госслужащих. И отсюда – милиции, военным и так далее. Я понимаю, что мы сразу с этой задачей не справимся, но ее тоже надо начинать. Я это говорю потому, что вы должны ориентироваться не на сокращение каких-то структур с целью увеличения других структур МВД, а на сокращение в какой-то степени в нужных размерах также и наших органов милиции», - подчеркнул А.Лукашенко.