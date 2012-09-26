Экс-президента Киргизии обвиняют в убийстве главы его администрации

Об этом сообщает агентство 24.kg со ссылкой на Военную прокуратуру.

Как отмечает Лента.ру, М.Садыркулов руководил администрацией Президента Киргизии с 2007 до начала 2009 года (К.Бакиев тогда еще находился при власти). Его считали "серым кардиналом", имевшим большое влияние на главу государства. Чиновник погиб вскоре после своей отставки в марте 2009 года. По официальной версии он стал жертвой ДТП, в котором также погибли бывший директор Международного института стратегических исследований Сергей Слепченко и водитель Кубат Сулайманов. Все три тела были найдены в сгоревшем автомобиле. Виновным в аварии был признан некий Омурбек Осмонов, которого приговорили к 12 годам тюрьмы. В 2010 году он был убит. После государственного переворота, в результате которого К.Бакиев бежал из страны, новые власти заявили, что М.Садыркулов стал жертвой преднамеренного убийства. Якобы бывшего чиновника и его спутников сначала убили, а затем оставили их тела в машине и подожгли ее.

По версии следствия, преступление организовал Жаныш Бакиев, занимавший на тот момент пост главы Службы госохраны. Курманбеку Бакиеву вменяется соучастие в убийстве.

Уголовное дело в отношении Бакиевых выделили в отдельное производство. В среду, 26 сентября, оно было передано в суд.

Напомним, в апреле 2010 года в Киргизии произошел государственный переворот. Власть перешла в руки временного коалиционного правительства, состоящего из лидеров оппозиционных партий.

Погибли около 90 человек, около тысячи получили ранения.

Экс-президент К.Бакиев, его брат и сын, а также другие приближенные заочно были обвинены в массовом убийстве и объявлены в международный розыск.

К.Бакиев с неофициальной женой и двумя детьми прибыл в Беларусь 19 апреля 2010 года по личному приглашению Президента Александра Лукашенко.

Новые власти Киргизии неоднократно обращались к Беларуси с просьбой о выдаче Курманбека и Жаныша Бакиевых, но получали отказ. По мнению белоруской стороны, правовых оснований для удовлетворения этой просьбы нет.