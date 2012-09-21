Уставшие от унижений налоговики Греции присоединились к всеобщей забастовке

Об этом сообщил профсоюз налоговиков Греции.

Работники инспекций заявляют, что намерены бастовать также 27-28 сентября, а также присоединиться к всеобщей суточной стачке 26 сентября. На те же дни назначена забастовка таможенных работников, которые вместе с налоговыми инспекторами подчиняются министерству финансов, пишет РИА "Новости".

Работники протестуют против снижения их зарплат из-за введения единой сетки оплаты труда, против грядущих увольнений в госсекторе, а также "новых поборов", которые, по их мнению, готовит правительство. Кабинет должен в ближайшие дни определиться с почти 12-миллиардными сокращениями расходов в обмен на очередной 31-миллиардный транш кредитов со стороны ЕС и МВФ. Как ожидается, очередной раунд "затягивания поясов" вновь приведет к сокращению зарплат и пенсий.

"Мы больше не можем терпеть уничтожение нашей службы путем унижения и клеветы, новое снижение наших зарплат, увольнения, несправедливые налоги и поборы", - говорится в заявлении профсоюза налоговиков POE-DOY.

Накануне в Афинах бастовали метро и линии трамвая. Также на этой неделе не работают суды, периодически проходят забастовки гостиничных работников, врачей и аптек.