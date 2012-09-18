Исламский священник вынес смертный приговор всем причастным к скандальному фильму
02:45, 18 сентября 2012Мир
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В Египте салафитский богослов Ахмед Ашуш издал фетву со смертельным приговором создателям фильма "Невинность мусульман".
Об этом со ссылкой на AFP сообщает Лента.ру.
Ашуш призвал молодых мусульман "выполнить свой долг, который заключается в убийстве режиссера, продюсера, актеров и всех, кто помогал в создании и продвижении фильма". Он выразил мнение, что этот урок "поймут все свиньи и обезьяны в Америке и Европе".
Ашуш - лидер радикальной организации "Группа джихада" и известен своими тесными связями с руководством "Аль-Каиды".
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