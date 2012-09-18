Исламский священник вынес смертный приговор всем причастным к скандальному фильму

Об этом со ссылкой на AFP сообщает Лента.ру.

Ашуш призвал молодых мусульман "выполнить свой долг, который заключается в убийстве режиссера, продюсера, актеров и всех, кто помогал в создании и продвижении фильма". Он выразил мнение, что этот урок "поймут все свиньи и обезьяны в Америке и Европе".

Ашуш - лидер радикальной организации "Группа джихада" и известен своими тесными связями с руководством "Аль-Каиды".