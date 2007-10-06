The Guardian: крупнейший в мире алмаз оказался куском пластика

Самый крупный алмаз в мире, обнаруженный в сентябре на северо-западе ЮАР, оказался куском пластика. Об этом пишет газета «The Guardian».

Британский девелопер Бретт ДЖОЛЛИ заявил, что его бывшие компаньоны жульничали, заявляя о находке, поскольку хотели убедить его приобрести землю в Африке, где гигантский алмаз якобы был обнаружен. Накануне эксперт, который должен был подтвердить подлинность находки, заявил, что отказывается это делать, но причин не пояснил.

Б.ДЖОЛЛИ заявил журналистам «The Guardian», что до 4 октября ни разу не видел южноафриканскую находку. Ранее на неделе бизнесмен посетил Йоханнесбург, чтобы увидеть гигантский алмаз, однако вместо драгоценного камня шахтеры предъявили ему "кусок пластика".

Бизнесмен пояснил, что заключил соглашение с двумя шахтерами на покупку земли, где был найден алмаз. По мнению Б.ДЖОЛЛИ, шахтеры, сообщив ему о находке уникального камня, пытались продать ему уже неработающую шахту. Теперь бизнесмен намерен обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что камень весит более семи тысяч карат, а его предполагаемая стоимость составляет около 30 миллионов долларов США. При этом представители предприятия, где был найден редчайший камень, сообщили изданию, что алмаз был под усиленной охраной доставлен в хранилище одного из банков Йоханнесбурга.

Cамым крупным алмазом считается "Куллинан" весом в 3106 карат. Этот камень ювелирного качества был найден в 1905 году также в Южной Африке.