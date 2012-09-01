США обеспокоены внезапным помилованием убийцы в Азербайджане

После убийства, которое было совершено в 2004 году, старший лейтенант Рамиль Сафаров был приговорен в Венгрии к пожизненному заключению. Накануне Будапешт выдал военнослужащего Азербайджану - где тот сразу же был помилован и освобожден.

Представитель Совета национальной безопасности США Томми Витор сообщил, что Обама считает принятое решение противоречащим политике разрядки напряженности в отношениях между Баку и Ереваном. У Соединенных Штатов есть вопросы и к Будапешту - в связи с неожиданным решением о выдаче Сафарова, отмечает Радио Свобода.

После этого решения Армения заявила, что приостанавливает дипломатические отношения и иные контакты с Венгрией.

Сафаров и убитый им армянский офицер Гурген Маркарян были в Венгрии слушателями курсов английского языка, организованных под эгидой НАТО.