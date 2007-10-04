В столице Конго Ан-26 упал на жилые дома

14:16, 04 октября 2007
Мир
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Неподалеку от международного аэропорта

Грузовой самолет Ан-26 потерпел крушение в пригороде столицы Демократической республики Конго Киншасы.

Как передает РИА «Новости», самолет одной из конголезских авиакомпаний упал на жилые дома в районе расположенного в пригороде Киншасы международного аэропорта Ндили.

Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало. Также неизвестно, кому принадлежал самолет.

 

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