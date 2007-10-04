Яценюк в Душанбе планирует встретиться с Путиным

В Душанбе сегодня начинается заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ. Украинскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК.

Завтра в Душанбе состоится заседание Совета глав государств Содружества.

Как сообщал УНИАН, по словам руководителя пресс-службы МИД Украины Андрея ДЕЩИЦЫ, министр “планирует встретиться с президентами нескольких государств, в частности, с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. А.ДЕЩИЦА отметил, что во время встречи планируется обсудить вопросы подготовки заседания межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин».

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК встретится с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ и обсудит подготовку встречи в Белгороде 18 октября.

По словам А.ДЕЩИЦЫ, эта встреча будет посвящена приграничному сотрудничеству, в частности, предусматривается подписание соглашений между приграничными областями Украины и России.

Кроме того, А.ДЕЩИЦА сообщил, что повестка дня заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств-участников СНГ содержит около 20 вопросов, в частности относительно концепции последующего развития СНГ и Плана основных мероприятий в их реализации, а также вопросы относительно предложений согласованной миграционной политики государств-участников СНГ.