Чтобы провести саммит СНГ, Таджикистан самоизолировался

3 октября Таджикистан закрыл границы с соседними государствами, сообщает ИТАР-ТАСС.

Это было сделано в связи с саммитом глав государств СНГ, а также заседаниями Организации Договора о коллективной безопасности и ЕврАзЭС, которые пройдут в Душанбе 5-6 октября.

Такой режим будет действовать до 10 октября. В течение этого времени через границу, как сообщается, будут пропускать только зарубежных дипломатов и представителей международных организаций.

Меры, принятые властями республики в связи с предстоящими саммитами, подразумевают, в частности, закрытие мест приграничной торговли, а также перевод пограничников на усиленный режим несения службы.

Все подразделения МВД Таджикистана, как сообщается, переведены на круглосуточное дежурство. Места передвижения зарубежных делегаций взяты под охрану. Для охраны общественного порядка во время саммитов будут задействованы около семи тысяч милиционеров.