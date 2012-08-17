РПЦ просит власти проявить милосердие к Pussy Riot

Об этом говорится в заявлении высшего церковного совета РПЦ, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Не подвергая сомнению правомерность судебного решения, обращаемся к государственной власти с просьбой проявить в рамках закона милосердие к осужденным, в надежде на то, что они откажутся от повторения кощунственных действий», - говорится в заявлении.

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По мнению высшего совета РПЦ, девушки из Pussy Riot совершили «богохульство и кощунство, сознательное и намеренное оскорбление святыни, проявление грубой враждебности к миллионам людей и их чувствам». «Поэтому никак нельзя согласиться с попытками представить происшедшее в храме как молитву, совершенную в нетрадиционной форме. К сожалению, эти попытки дезориентировали многих людей, в том числе отдельных членов Церкви, пребывающих в неведении относительного того, какие кощунственные и мерзкие слова были произнесены на амвоне Храма Христа Спасителя. Бесчинство в храме стало продолжением глубоко безнравственных публичных акций, ранее совершенных теми же лицами и их соратниками, и оставшихся безнаказанными», - отметили в РПЦ.

При этом РПЦ призывает верующих воздержаться от любых попыток мести, от любых незаконных, тем более насильственных деяний…

Также высший совет подчеркнул, что юридическая оценка поступка осужденных находится вне сферы компетенции церкви.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2012 года пять участниц панк-группы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя в Москве, надели маски и у алтаря провели «панк-молебен» против Владимира Путина. Видеоролик с выступлением был выложен в Интернет и вызвал общественный резонанс. Трое участниц группы Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич находились под арестом, несмотря на многочисленные призывы общественности освободить их.

Сегодня, 17 августа, суд приговорил каждую частницу панк-группы Pussy Riot к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды.