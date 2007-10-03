Польша согласилась пустить на выборы наблюдателей ОБСЕ

Власти Польши официально пригласили наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на досрочные парламентские выборы, которые состоятся в стране 21 октября.

Как сообщается на сайте польского МИДа, согласие по этому вопросу было достигнуто на встрече министра иностранных дел Польши Анны ФОТЫГИ с главой Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Кристианом ШТРОХАЛЕМ.

Напомним, что вокруг ситуации с наблюдателями ОБСЕ разгорелся настоящий скандал. Ранее польское правительство называло присутствие наблюдателей от организации на выборах нежелательным. Причиной для недовольства послужило то, что ОБСЕ сама направила в Польшу запрос о наблюдении за выборами, в то время как обычно такой запрос должен исходить от властей страны. Варшава сочла действия ОБСЕ нетактичными, заметив, что подобными действиями Польшу трактуют как страну третьего мира.

По итогам состоявшейся 2 октября встречи Фотыга и Штрохаль согласовали условия, на которых миссия ОБСЕ будет наблюдать за выборами.