На Канарах из-за пожаров уже эвакуированы тысячи людей

Как сообщает BBC Украина, интенсивно горят кустарники в районе Валье-Гран-Рей, где быстрому распространению пламени способствуют сильные ветры и сухие растения. Из-за пожаров в этом муниципалитете большинство дорог стали непроходимыми.

На Тенерифе пожаром охвачена меньшая площадь.

В самой Испании двое пожарных погибли при попытке потушить стихийный пожар в поселке Торремансанас, к северу от города Аликанте.

Как сообщает на своем сайте испанская El Pais, с воздуха тушить пожар в том поселке помогали восемь вертолетов и шесть самолетов. Противопожарная авиация участвует в тушении пожаров на острове Гомера, где огонь наступает на трех фронтах. Всего за минувшие выходные на Канарах эвакуированы более 5000 человек.