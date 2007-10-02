Россия признала выборы в Украине свободными
00:35, 02 октября 2007Мир
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Комментарий представителя МИД
|Михаил Камынин
"По оценке наблюдателей от России и различных международных организаций, выборы прошли в условиях свободного волеизъявления", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Михаила Камынина.
По его словам, украинские избиратели смогли выразить свои политические предпочтения.
"Россия готова к продолжению активного диалога с Украиной на принципах добрососедства, прагматизма и взаимовыгодного сотрудничества", - отмечается в заявлении.
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