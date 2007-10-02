Россия признала выборы в Украине свободными

Министерство иностранных дел России признало состоявшиеся 30 сентября досрочные выборы в парламент Украины свободными.

"По оценке наблюдателей от России и различных международных организаций, выборы прошли в условиях свободного волеизъявления", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Михаила Камынина.

По его словам, украинские избиратели смогли выразить свои политические предпочтения.

"Россия готова к продолжению активного диалога с Украиной на принципах добрососедства, прагматизма и взаимовыгодного сотрудничества", - отмечается в заявлении.