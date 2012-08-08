Приговор Pussy Riot огласят 17 августа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на заседании сообщила судья Марина Сырова.

В ходе сегодняшнего заседания подсудимые выступили с последним словом, где заявили, что суд над ними – это «политический заказ авторитарной политической системы, которую создал Путин».

Надежда Толоконникова заявила, что все больше людей считают их поступок правильным и считают, что их место на свободе, а не за решеткой.

После завершения заседания девушек вывели под аплодисменты собравшихся в зале.

Как сообщал УНИАН, прокурор Александр Никифоров потребовал приговорить участниц панк-группы Pussy Riot Н.Толоконникову, Екатерину Самуцевич и Марию Алехину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

В конце февраля 2012 года пять участниц панк-группы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя в Москве, надев маски, и у алтаря провели "панк-молебен". Видеоролик с выступлением был выложен в Интернет и вызвал общественный резонанс.

Н.Толоконникова, М.Алехина и Е.Самуцевич находятся под арестом, несмотря на многочисленные призывы общественности освободить их.