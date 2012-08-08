Беларусь отзывает свое посольство из Швеции

Официальный Минск решил отозвать свое посольство из Швеции, предложив шведской стороне сделать то же самое. Об этом говорится в заявлении белорусского МИД, сообщает РИА Новости.

"Белорусская сторона вынуждена принять решение об отзыве своего посольства в Швеции и возвращении всех сотрудников в Республику Беларусь. Соответствующие действия уже предпринимаются. Одновременно, основываясь на принципе взаимности, зафиксированном в том числе в ст. 2 Венской конвенции, шведской стороне предложено отозвать свое посольство из Республики Беларусь до 30 августа 2012 года", - заявили в ведомстве.

Белорусская сторона особо подчеркивает, что в контексте данных мер речь не идет о разрыве дипломатических отношений.

Как сообщалось, в начале июня с борта шведского самолета, несанкционированно пересекшего границу Беларуси, были разбросаны, в том числе над Минском, плюшевые медведи с прикрепленными к ним лозунгами в поддержку защиты свободы слова. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в своем микроблоге Twitter сообщил о высылке посла этой страны властями Беларуси за то, что он "слишком активно выступал в защиту прав человека". В свою очередь, официальный представитель МИД Беларуси Андрей Савиных сообщил, что белорусская сторона не выдворяла посла, было принято решение не продлять его аккредитацию.