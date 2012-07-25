Две федерации журналистов требуют прекратить преследования СМИ в Украине

Об этом УНИАН сообщили в Комитете Независимого медиа-профсоюза Украины.

МФЖ и ЕФЖ напоминают, что уголовное дело в отношении LB.ua было возбуждено за публикацию изображений SMS-переписки народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика в ноябре 2011 года, а директор ТВi Николай Княжицкий был обвинен в неуплате налогов соответственно с последующей конфискацией финансовых документов налоговыми инспекторами.

«Мы очень обеспокоены этими последними преследованиями средств массовой информации, особенно с приближением парламентских выборов в октябре этого года, - сказал президент МФЖ Джим Бумела. - Это выглядит как часть знакомой схемы использования судов для запугивания средств массовой информации во время избирательной кампании».

«После периода прогресса, свободы прессы в Украине в последние годы были сделаны шаги назад», - сказал президент ЕФЖ Арне Кениг. «Мы полностью поддерживаем требования НСЖУ и НМПУ о том, что Президент В.Янукович берет на себя ответственность за это ухудшение и должен действовать сейчас для сохранения независимой журналистики в Украине», - подчеркнул глава Европейской федерации журналистов.