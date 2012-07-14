Военное сотрудничество Украины с НАТО не зависит от текущей политики

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил украинским журналистам директор отдела сотрудничества и региональной безопасности НАТО, генерал-майор Карлос Бранко.

“Развитие в политической сфере не помешало, не имело никакого негативного влияния на наше военное сотрудничество”, - сказал он.

Генерал-майор отметил, что когда в 2010 году Украина прекратила интересоваться членством в НАТО, возможность продолжать военное сотрудничество сохранилась, а в некоторых сферах даже была расширена.

При этом он выразил сомнение в том, что политический аспект сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом может повлиять на сотрудничество в военной сфере.

“У меня нет магического кристалла. Но есть одна вещь, которую я могу сказать. Политические изменения в прошлом не имели негативного влияния. Политическое развитие в Украине в прошлом не влияло негативно ни на путь нашего сотрудничества, ни на желание и стимулы для украинских военных игроков играть в эту игру с нами. Это – не спекуляции, это – факт”, - подчеркнул К.Бранко.