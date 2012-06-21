Экс-премьер Румынии пытался покончить с собой

В январе 2012 года Нэстасе был приговорен к двум годам тюрьмы, напоминает Лента.ру. По версии следствия, в 2004 году, участвуя в президентских выборах, политик незаконно получил на свою кампанию 1,7 миллиона долларов от румынских предпринимателей. Сам Нэстасе своей вины не признал, называя процесс над собой "политической расправой".

В среду, 20 июня, Верховный суд отказался удовлетворить апелляцию защиты Нэстасе на приговор и постановил доставить бывшего премьер-министра в тюрьму. Когда в его дом вошли полицейские с ордером, он выстрелил себе в шею из пистолета.

После случившегося Нэстасе был доставлен в госпиталь.