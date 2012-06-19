Российские депутаты призывают Путина усилить позиции русского языка в мире

Российские депутаты просят Президента РФ Владимира Путина усилить гуманитарное влияние России в мире в свете процессов евразийской экономической интеграции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в заявлении Госдумы «Об усилении работы с соотечественниками за рубежом и о расширении гуманитарного влияния России в преддверии создания Евразийского экономического союза», за которое проголосовало сегодня 439 депутатов.

«В свете процессов евразийской экономической интеграции становится еще более очевидной необходимость срочного решения поставленных задач. В связи с этим депутаты Государственной думы обращаются к руководству страны с предложением об адекватном увеличении государственной поддержки работы с соотечественниками за рубежом и расширения гуманитарного влияния Российской Федерации в мире», - отмечается в заявлении.

В документе говорится, что Госдума приветствует предпринимаемые руководством РФ усилия по реализации долгосрочной стратегии интеграции на постсоветском пространстве как ключевого направления внешней политики Российской Федерации. Отмечается, что поставленная цель – создание в самом ближайшем будущем Евразийского экономического союза требует поддержки этой амбициозной задачи не только населением государств евразийского пространства, но и «русским миром» – российскими соотечественниками за рубежом.

Российские депутаты считают, что работа с соотечественниками «не соответствует ни месту и роли России в мире, ни ее гуманитарному потенциалу». В связи с этим депутаты считают необходимым принятие кардинальных мер по улучшению и активизации деятельности по связям с соотечественниками, защите их прав и обеспечению их гуманитарных потребностей.

В документе также отмечается, что позиция русского языка во многих государствах испытывает сильнейшее конкурентное давление. Подчеркивается, что сохранение или закрепление правового статуса русского языка в ряде государств проживания российских соотечественников имеет важное значение и поэтому должно стать одним из базовых принципов процесса интеграции на евразийском пространстве.

Госдума считает, что русский язык должен стать надежной цементирующей основой будущего Евразийского экономического союза, и призывает предпринять все возможные усилия, направленные на качественный рост российского культурного присутствия за пределами РФ, в частности путем расширения сети российских центров науки и культуры и улучшения их материальной базы.

Также в заявлении депутаты выражают обеспокоенность тем, что Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, не достигла ожидаемых результатов и завершается в 2012 году. Вместе с тем многие тысячи российских соотечественников хотят вернуться на Родину и могли бы внести весомый вклад в социально-экономическое развитие России. По данным депутатов, с 2006 года в РФ вернулось 62,6 тыс. человек.