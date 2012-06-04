Украинцев в Ливии приговорили к длительным срокам заключения
13:41, 04 июня 2012Мир
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Ливийский суд 4 июня вынес приговоры 24 гражданам России, Украины и Белоруссии, признанных виновными в оказании помощи режиму Муаммара Каддафи, сообщает AFP.
Одного из двух россиян в этой группе признали ее координатором и осудили на пожизненное заключение. Остальных, из которых 19 украинцев и трое белоруссов, приговорили к длительным (до 10 лет) тюремным срокам и исправительным работам.
Осужденных, в частности, обвиняли в том, что они ремонтировали и модернизировали боевую технику, использовавшуюся "для уничтожения ливийского народа".
В пресс-службе МИД Украины заявили, что Министерство подаст апелляцию на приговор: "Уже достигнута договоренность адвокатов о подачи апелляции в Высший военный суд Триполи. Украина будет делать все, чтобы приговор нашим гражданам было пересмотрен".
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