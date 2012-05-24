Российские футболисты попадут в Варшаве в центр протестов

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал, комментируя сообщение о том, что польские власти предлагали россиянам поменять место базирования из-за запланированного PiS марша памяти жертв Смоленской авиакатастрофы, который проходит возле дворца Президента.

Я.Качинский отметил, что в маршах, которые PiS организует ежемесячно после Смоленской трагедии, принимают участие спокойные люди. "Каждый, кому злоба глаза не застит, видит, что эта толпа совсем не грозная", - сказал он и отметил, что в рамках марша люди, в частности, вместе молятся.

В то же время министр спорта Польши Иоанна Муха заявила сегодня, что призывает PiS отказаться от проведения 10 июня этого марша,

В то же время она сказала, что ни она лично, ни один из представителей польского правительства не вел переговоров с Россией на тему замены гостиницы.

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Как сообщал УНИАН, польские организаторы Евро-2012 предложили российской сборной 4 альтернативных места пребывания в Польше на время чемпионата, чтобы избежать возможных конфликтных ситуаций во время акции оппозиции 10 июня.

В то же время, по данным государственной компании PL2012, российская сборная не сообщала о планах изменить место своего базирования.

Российская сборная, которая избрала местом своего пребывания гостиницу «Бристоль» в Варшаве еще в конце прошлого года, за каждые сутки в нем заплатит более 30 тысяч евро.

Россияне заняли второе место среди 16 участников Евро-2012 по расходам на жилье после команды Португалии, которая заплатит за свою гостиницу более 33 тысяч евро за каждые сутки. Дешевле всех проживание обойдется Испании - менее 5 тысяч евро за сутки.