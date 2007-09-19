Зять российского премьера отказался быть министром обороны

Премьер-министр РФ Виктор Зубков представил президенту России предложения по структуре и кадровому составу правительства. "Я привез президенту предложения по структуре и персональному составу кабинета министров. Передал их президенту. Была беседа, президент работает с документами", - сказал Зубков журналистам по окончании своей первой после назначения на пост премьера встречи с президентом в сочинской резиденции главы государства Бочаров Ручей.

Ранее премьер заявил, что считает необходимым изменить структуру правительства и повысить персональную ответственность чиновников.

Кандидатуры в состав нового правительства пока не называются, но известно, что исполняющий обязанности министра обороны РФ Сердюков подал президенту рапорт об отставке учитывая родственные отношения с новым премьер-министром - Сердюков женат на дочери Зубкова.

РИА "Новости"