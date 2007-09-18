Лугового ”жизнь заставила” прийти к Жириновскому

10:24, 18 сентября 2007
Мир
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Знакомьтесь, номер 2 в списке ЛДПР

Партия Владимира Жириновского ЛДПР на предвыборном съезде в понедельник утвердила первую тройку и федеральный список партии в целом.

В первую тройку партии вошли лидер либерал-демократов Владимир Жириновский; экс-офицер ФСБ, предприниматель Андрей Луговой, которого британские власти обвиняют в причастности к убийству Александра Литвиненко; председатель фракции ЛДПР в Госдуме, сын Жириновского Игорь Лебедев. Ранее лидер ЛДПР назвал Лугового "хорошим дополнением к персональному составу партийного списка".

Сам Луговой признал, что решение о вступлении в партию было продиктовано той ситуацией, которая сложилась вокруг него и его семьи в результате обвинения британской стороной в причастности к смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

"Собственно говоря, такое решение я не принимал. Жизнь заставила принять". - сказал Луговой в понедельник на пресс-конференции.

Он отметил, что последние 10-12 месяцев были очень сложными как для него, так и для его семьи. "Последние 10 месяцев продолжалась гнусная провокация против России и меня", - сказал бизнесмен, отметив, что британская сторона попыталась "максимально политизировать" ситуацию со смертью Литвиненко. Самому же Луговому, по его собственному выражению, "приходилось быть на острие скандала".

По материалам РИА Новости

 

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