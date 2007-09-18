Сегодня начинает работу 62-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ее возглавит бывший министр иностранных дел Македонии Срджан КЕРИМ, которого избрали на эту должность до сентября 2008 года по предложению восточноевропейских государств, передает «Немецкая волна».

Планируется, что в ходе сессии рассмотрят такие темы, как безопасность, борьба с терроризмом, защита прав человека, охрана климата, борьба из ВИЧ/СПИДом и другие. Также должно продолжится обсуждение вопросов, связанных с реформированием Совета Безопасности ООН.