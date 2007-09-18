США подготовили для Ирана супербомбу весом 14 тонн

Для удара по ядерным объектам в Иране у США имеется мощнейшая бомба весом в 14 тонн, которая способна поражать цели, расположенные глубоко под землей, и по этим характеристикам превышает только что испытанную в России вакуумную бомбу.

С таким заявлением выступил в эфире телекомпании "Фокс" председатель экспертного совета при неправительственном Комитете по политике в отношении Ирана (Iran Policy Committee), бывший заместитель руководителя штаба ВВС США, генерал-лейтенант в отставке Томас Макинерни.

"У нас есть новая массивная бомба проникающего действия весом в 30 тысяч фунтов (14 тонн), которая по-настоящему способна пробивать", - заявил генерал.

"Российское оружие... было сброшено с поднявшего ее самолета - это не бомба проникающего действия. У нас же есть проникающая бомба - я не могу сказать вам на какую глубину она может пробить, но у Ахмадинеджада в Иране нет ничего, что мы не смогли бы пробить", - сказал он.

Макинерни, комментируя распространенную накануне телекомпанией "Фокс" информацию о начале обсуждения в коридорах власти в Вашингтоне сценариев военного удара по Ирану, заявил, что после решения Германии отказаться от дальнейших антииранских санкций у США "больше нет выбора".

"Они (немцы) заставили нас перейти в военному варианту", - заявил отставной генерал.

Описав несколько вероятных сценариев силовых действий США против Ирана, бывший замруководителя штаба американских ВВС сообщил, что по его мнению наиболее предпочтительной была бы массированная воздушная кампания по бомбардировке Ирана.

По его словам, такую бомбардировку "начнут от 65 до 70 самолетов, построенных по технологии "стелс", а также 400 обычных самолетов".

"Это воздушная кампания продолжительностью 48 часов для поражения 2,5 тысяч целей и уничтожения их (иранских) ядерных объектов, объектов противовоздушной обороны, их военно-воздушных сил, их военно-морских сил, их ракет ответного потенциала "Шахаб-3" и, наконец, их командования и управления и пусть после этого иранский народ берет страну назад в свои руки", - заявил генерал-лейтенант в отставке, добавив: "Это просто!".

Макинерни - известная фигура в консервативных кругах Вашингтона и возглавляет экспертный совет.

РИА "Новости"