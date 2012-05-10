Азаров поздравил Медведева по телефону

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, сегодня состоялся телефонный разговор Н.Азарова с Д.Медведевым.

Глава украинского правительства поздравил Д.Медведева с назначением на должность и пожелал успехов в деятельности во главе российского правительства.

В свою очередь, премьер-министр России выразил уверенность, что отношения между Россией и Украиной будут динамично развиваться на взаимовыгодной основе.

Н.Азаров подчеркнул, что формат стратегического сотрудничества, который существует Украиной и РФ, позволяет как решать сложные вопросы и находить компромиссы, так и открывать новые сферы и направления взаимовыгодных отношений.