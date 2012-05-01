Freedom House опустил Украину в рейтинге свободы прессы на 9 позиций

Согласно опубликованному 1 мая докладу о состоянии свободы прессы в 2011 году, Украина занимает 130 место, деля его с Южным Суданом. Всего в рейтинге участвуют 197 стран и территорий, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Freedom House отмечает ухудшение состояния свободы прессы в Украине, оценку которого организация ухудшила до 59 баллов (годом ранее - 56).

Согласно докладу, это произошло в результате усиления государственного контроля над средствами массовой информации. Владельцы средств массовой информации все чаще сталкиваются с политическим давлением в отношении содержания в их медиа, говорится в докладе.

Украина входит в группу из 72 государств с частично свободным состоянием свободы прессы, занимая одно из последних мест в своей группе. 66 стран были оценены как свободные, несвободные – 59.

В рейтинге свободы прессы в Центральной и Восточной Европе Украина занимает 20 строчку. Россия – 24, Польша – 5. На первом месте находится Эстония, на втором – Чехия, третьем – Словакия. По мнению организации, наихудшая ситуация со свободой прессы в регионе сложилась в Казахстане (26 место), Беларуси (27), Узбекистане (28), Туркменистане (29).

Общемировой рейтинг возглавляют Финляндия, Норвегия, Швеция, которые делят первую позицию, на четвертом месте оказалась Бельгия. Пятую позицию занимают Дания, Люксембург, Нидерланды, Швейцария. Россия делит с Зимбабве и Азербайджаном 172 место в рейтинге.

Уровень свободы прессы в Польше такой же, как в Словении, на Тайване, в Тринидад и Тобаго (47 место).

Хуже всего в мире со свободой прессы, по мнению Freedom House, дела обстоят в Беларуси (193), Эритрее (194), Узбекистане (195), Туркменистане (196), Северной Корее (197).

Freedom House заявляет о значительном улучшении состояния свободы прессы в Египте, Ливии, Тунисе, которое произошло в результате Арабской Весны.

Организация подчеркивает, что в таких «авторитарных государствах» как Китай, Россия, Иран и Венесуэла, использовались различные методы для сохранения жесткого контроля над прессой, в том числе задержание и заключение в тюрьму критикующих, закрытие СМИ и возбуждение дел против журналистов.

В 2010 году Украина занимала в рейтинге свободы слова Freedom House 115 место, в 2011 – 121 место.

В рейтинге за 2010 год оценивалось состояние свободы прессы в 2009 году, в рейтинге за 2011 – в 2010 году, за 2012 год – в 2011 году.

Годом ранее Freedom House ухудшила степень свободы прессы в Украине, которая переместилась в группу «частично свободных».