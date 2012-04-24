В России на дорогу «жестко приземлился» и развалился вертолет

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Согласно предварительной информации экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полет. По невыясненным пока обстоятельствам, Ми-8 совершил «жесткую посадку» на асфальтовую дорогу неподалеку от села Гаровка-1 в Хабаровском крае. Хвостовая часть отломилась от вертолета и находится неподалеку от места происшествия», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, экипаж самостоятельно покинул кабину. В настоящий момент пилотов доставили в лечебное учреждение, где врачи проводят их осмотр. На земле жертв и разрушений нет. Прибывшие на место пожарные расчеты смывают с дороги разлившийся авиационный керосин.

Военные следователи осматривают место происшествия. Принимаются меры к поиску очевидцев. Из воинской части изымается документация, касающаяся как организации полетов, так и подготовки Ми-8 к полету. Об обстоятельствах произошедшего опрашивается руководитель полетов, а также авиационные техники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Вертолет принадлежал войсковой части 42838 Министерства обороны Российской Федерации.