Полицию Брюсселя возмутил министр, который приехал на шоппинг

Полицейские мотоциклисты Брюсселя, сопровождающие кортежи, заявили о намерении объявить забастовку с 5 мая.

Об этом сообщает сегодня бельгийское агентство Belga.

По данным агентства, на сегодняшний день в службе эскортов дорожной полиции работает 72 полицейских вместо необходимых для нормальной работы 99.

При этом, полицейские жалуются на значительное количество кортежей, которые им необходимо сопровождать, в том числе, кортежей премьер-министра страны Элио Ди Рупо.

“Сначала года мы сопровождали 109 кортежей. Треть из них - для премьер-министра”, - цитирует агентство одного из полицейских.

“Был также кортеж для одного швейцарского чиновника, чей GPS сломался. В другой раз мы должны были сопровождать одного европейского министра, который поехал на шоппинг”, - продолжает собеседник агентства.

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Бельгии выразил удивление цифрами, приведенными полицейскими.

“Мы произвели наши подсчеты. Между декабрем и февралем было только 17 или 18 перемещений в кортеже, то есть в среднем, 6 на месяц. С февраля это количество уменьшилось до двух на месяц”, - цитирует агентство пресс-секретаря премьер-министра Бельгии.

При этом, в офисе Э. Ди Рупо утверждают, что количество перемещений в кортеже в ближайшем будущем должно еще больше сократиться, поскольку для премьера планируют приобрести новый автомобиль, оборудованный сиреной и проблесковыми маячками.