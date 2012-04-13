Северокорейская ракета развалилась в полете

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея.

Министр обороны Японии Наоки Танака также подтвердил эту информацию.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на собственный источник в Пентагоне также передала, что пуск северокорейской ракеты, возможно, был неудачным.