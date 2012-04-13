Северокорейская ракета развалилась в полете
02:58, 13 апреля 2012Мир
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Северокорейская ракета "Ынха-3" пролетела всего несколько минут, после чего развалилась и упала в океан.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея.
Министр обороны Японии Наоки Танака также подтвердил эту информацию.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на собственный источник в Пентагоне также передала, что пуск северокорейской ракеты, возможно, был неудачным.
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