Украинский генерал наблюдает за начальниками штабов СНГ

Возглавяет делегацию заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Григорий Саковский.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны, отметив, что делегация Украины принимает участие в качестве наблюдателя.

Также в мероприятии принимают участие представители Вооруженных сил Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Повесткой дня предусмотрено рассмотрение широкого спектра вопросов, в частности, Единой системы государственного радиолокационного распознавания объектов, безопасности полетов в Вооруженных силах государств-участников СНГ, взаимодействия инженерных войск Вооруженных сил государств-участников СНГ по вопросам гуманитарного разминирования и обмена информацией о радиационной, химической и биологической обстановке.