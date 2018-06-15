Молдову поведет в Европу бывший судья

Молдова получила своего президента. Что привело далекого от политики Николая Тимофти на высший государственный пост? И каковы будут последствия его избрания для Молдовы?

Кризис в 900 дней

В Молдове президента избирает парламент, минимальное число голосов – 61 из 101. Если выборы президента провалятся дважды, парламент должен быть распущен и назначаются новые парламентские выборы. Но начиная с апреля 2009 года ни один из кандидатов не смог набрать 61 голоса. Это стало причиной двух досрочных выборов, после чего коалиционное парламентское большинство «Альянс за Европейскую интеграцию» (АЕИ) принялось тянуть время, ища выход из тупика. Было очевидно, что новые парламентские выборы кризис не разрешат, поскольку ни одна партия или вообразимая коалиция партий все равно не будет обладать 61 парламентским мандатом. Следовательно, роспуск парламента был хотя и законным, но лишенным смысла шагом.

При внимательном исследовании в законе о выборах президента обнаружилось множество темных мест и противоречий. Были небрежно прописаны сроки, в течение которых должны пройти президентские выборы, а также целый ряд процедурных тонкостей. Это позволило парламентскому большинству тянуть время и аннулировать несколько провалившихся попыток, признав их недействительными из-за процедурных нарушений.

Но Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), вытесненная в 2009 году из власти в оппозицию, настаивала на новых выборах. Хотя о получении 61 голоса не было и речи, лидеры ПКРМ надеялись занять место АЕИ, найдя союзников и получив в коалиции с ними простое большинство. Затем, пользуясь прецедентами, созданными АЕИ, они, в свою очередь могли бы тянуть время до неизбежного роспуска парламента – год, два, при удачном стечении обстоятельств – и больше. По сути, для ПКРМ это было единственным шансом. Партия, являющаяся коммунистической только по названию, по сути же – крайне правая, дискредитировала себя в глазах избирателей. Ее популярность падает, из ее рядов один за другим уходят видные функционеры, начиная вести самостоятельную игру и успешно уводя у бывших однопартийцев часть голосов. Председатель и главный спонсор ПКРМ Владимир Воронин и ее идеолог Марк Ткачук, по сути, остались в одиночестве. От выборов к выборам парламентская фракция ПКРМ теряет мандаты: начав с 60 в 2009 году (для выборов президента им не хватило тогда одного голоса!) она дошла до 39 в нынешнем парламенте. Ошибки АЕИ и короткая память избирателей, успевших позабыть о том, каким действительно было восьмилетнее правление ПКРМ, давали молдавским «коммунистам» последний шанс уцепиться за власть – но для этого им нужны были досрочные выборы. В свою очередь, АЕИ пытался удержаться у власти.

В поисках выхода

Противоречия внутри самого Альянса тоже постепенно обострялись. Отношения между Либеральной, Либерально-демократической и Демократической партиями, образовавшими правящую коалицию, никогда не были простыми. В последние же полгода они окончательно испортились. Это почти исключало появление компромиссной кандидатуры президента, тем более что голосов было в обрез. Собственно говоря, изначально АЕИ располагал только 59 мандатами. Однако впоследствии от фракции ПКРМ откололись три депутата во главе с Игорем Додоном, образовавшие фракцию социалистов. Это дало АЕИ некоторый шанс.

Столкнувшись с такой ситуацией, ПКРМ сменила тактику. Её лидеры заявили, что решение Верховного суда о непризнании выборов президента, состоявшихся 15 января, и благополучно провалившихся, было политическим – и незаконным. Но если выборы все-таки были, то лимит попыток исчерпан, а значит, парламент утратил легитимность и должен быть распущен. Всякая попытка воспрепятствовать его роспуску и новым выборам равнозначна незаконному захвату власти. Оппозиционеры объявили о «борьбе с узурпаторами» и о создании с этой целью Гражданского конгресса Молдовы. Каждую субботу и воскресенье на центральной площади Кишинева проходили митинги протеста.

Но вся эта бурная деятельность окончилась ничем. «Широкая коалиция в защиту Конституции» не задалась: ПКРМ поддержала только внепарламентская Христианско-демократическая партия (ХДНП), да с десяток полузабытых фигур, из тех, что рады любому поводу напомнить о себе. Митинги не собирали больше 2-3 тысяч человек и не стали многолюднее даже с приходом весны. Первой, видя бесперспективность борьбы, ушла с площади ХДНП. Следом мало-помалу разбрелись и остальные конгрессмены, не входившие в ПКРМ.

Тем временем лидеры АЕИ лихорадочно вели поиск «неполитического президента», за которого мог бы проголосовать 61 депутат… Было перебрано множество самых экзотических вариантов, проведено бессчетное число встреч и согласований… В итоге выбор пал на Николая Тимофти, который и был избран 62 голосами, на один голос больше необходимого минимума.

Неполитический президент?

Молдова – парламентская республика, и полномочия президента в ней весьма ограничены. Однако они все же не столь малы, чтобы президента можно было назвать чисто номинальной фигурой. Иными словами, возможность избрания «неполитического президента» для ухода от досрочных выборов – и без каких-либо иных политических последствий – вызывает сильные сомнения. Политические убеждения у Николая Тимофти, несомненно, есть. И эти убеждения, по всей вероятности, не совпадают с убеждениями многих депутатов, голосовавших за его избрание.

Суммируя заявления, сделанные господином Тимофти в разное время, можно прийти к выводу, что его позиция по большинству вопросов ближе всего к позиции Либеральной партии Михаила Гимпу: интеграция в ЕС, максимальное сближение с Румынией, дальнейшее ограничение сферы действия русского языка, вывод российских войск из Зоны безопасности в Приднестровье и неприсоединение к пророссийскому Таможенному союзу.

Перед голосованием Тимофти выступил с сорокаминутной речью. Важнейшей своей задачей новый президент считает дальнейшее движение Молдовы на Запад и вывод российских войск из Зоны Безопасности в Приднестровье. «Европейский Союз это пространство ценностей и благосостояния - мы его заслуживаем. Сейчас некие силы пытаются нас втянуть в другое геополитическое пространство. Это фальшивый путь. Альтернативы европейской интеграции нет», - заявил Тимофти. Ранее он сообщал журналистам, что первый свой визит намерен совершить в Брюссель.

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Николай ТИМОФТИ родился 22 декабря 1948 года в селе Чутулешть Флорештского района на севере Молдавской ССР. В 1972 году окончил юридический факультет Кишиневского государственного университета, в 1972-1974 годах служил в армии.

В 1976 году стал судьей Фрунзенского районного суда Кишинева, в 1980-м судьей Верховного суда Молдавской ССР, в 1990-1996 был вице-председателем Верховного суда и главой коллегии по уголовным делам. В 1994 году работал председателем Центральной избирательной комиссии по выборам в парламент Молдовы. В 1996 году Тимофти стал председателем Ассоциации судей и в дальнейшем переизбирался на этот пост. С этого же года Тимофти возглавил Апелляционную палату Молдовы и вошел в Высший совет магистратуры - орган, ответственный за назначение, перемещение, повышение и наказание судей.

В 2001 году Тимофти баллотировался на должность председателя Высшего совета магистратуры, но избран не был. В том же году выступил с критикой реформы судебной системы, осуществленной ПКРМ, согласно которой председатели судебных инстанций и их заместители назначались президентом (на тот момент – председателем ПКРМ Владимиров Ворониным), а судьи могли задерживаться представителями органов правопорядка и привлекаться к административной ответственности. За это Тимофти был отставлен с поста главы Апелляционной палаты.

В 2005 году Тимофти стал судьей Высшей судебной палаты (так в Молдове называется Верховный суд) и был вновь включен в состав Высшего совета магистратуры. В 2009 году полностью перешел на работу в Высший совет магистратуры. В 2011 году вошел в Национальный совет по реформе органов права и был избран на должность председателя Высшего совета магистратуры.

Награжден орденом Gloria Muncii ("Трудовая слава") и имеет почетное звание Om emerit ("Заслуженный деятель"). У Тимофти три взрослых сына, один из которых работает юристом, второй - спортивным журналистом, третий постоянно живет за рубежом.

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Формально избрание Тимофти должно быть утверждено Конституционным судом. Решение ожидается в понедельник, 19 марта. Несмотря на это, Тимофти уже получил поздравления от патриарха Кирилла, президента Румынии Траяна Бэсеску, председателя Европейского Парламента Мартина Шульца и генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда.

Премьер Владимир Филат – а именно он по факту сегодня является первым лицом в государстве – осторожно лавирует между полярными мнениями. По-видимому, этот курс и будет продолжен, а Николай Тимофти станет дополнительным фактором, вынуждающим премьера вносить некоторую поправку на «боковой ветер» - и не более. Но это – в целом. А в частности, появление Тимофти на политическом поле породит множество любопытных и мало предсказуемых ситуаций. К примеру, пока не ясно, кто персонально будет вести переговоры с лидерами Приднестровья: Филат, как это было раньше, или новоизбранный президент? Кто будет ездить в Москву договариваться по экономическим вопросам? Как будут «поделены» между президентом и премьером встречи в Бухаресте и Брюсселе?

Президент пришел, кризис остался

Не стоит ожидать и прихода гражданского мира. Градус агрессии в обществе продолжает расти, о чем свидетельствуют и события в день избрания Тимофти. Три депутата от Партии коммунистов, наблюдавшие за ходом голосования (фракция в целом бойкотировала его) на выходе подверглись унижениям со стороны участников «группы поддержки» АЕИ. Полиция предпочла не вмешиваться. В свою очередь, ПКРМ объявила нелегитимной действующую власть, включая и новоизбранного президента. Она требует роспуска парламента и объявления досрочных выборов и обещает вывести на улицы 1 мая «сотни тысяч человек». И хотя «сотни тысяч» - это, несомненно, фигура речи, вывести в центр 7-8 тысяч протестующих ПКРМ в принципе посильно. До сих пор митинги проходили мирно, но обстановка в Молдове накаляется, и гарантировать их мирный характер в дальнейшем едва ли возможно.

Противоречия внутри АЕИ, которые сдерживались необходимостью избрать президента, тоже будут расти. Есть все основания полагать, что парламент станет полем битвы «всех против всех», а главной задачей депутатов будет подготовка к выборам, которые должны состоятся весной 2015 года. При этом едва ли президенту и парламенту удастся провести реформу конституции – здесь им необходимо раз за разом преодолевать все тот же барьер в 61 голос. А это значит, что новый парламент, так же, как и нынешний, вновь столкнется с проблемой избрания президента.

Иными словами, говорить об окончании политического кризиса в Молдове явно рано. Кризис продолжается – он лишь вступил в новый этап. И этот этап, скорее всего, будет еще более острым и сложным, чем предыдущий.

Сергей Ильченко, Республика Молдова